Los compañeros de la trabajadora social asesinada reclaman medidas de protección urgentes: "Los menores cada vez son más agresivos"

Este lunes, tres jóvenes han sido detenidos por el asesinato de la cuidadora de un piso tutelado en Badajoz. La víctima, de 35 años, fue hallada con un golpe en la cabeza y signos de asfixia. Sus compañeros aseguran que este suceso no les ha pillado por sorpresa, ya que no se trata del primer episodio violento sobre trabajadores sociales.

"Sabíamos que tarde o temprano iba a pasar", asegura Gema Ruiz, cuidadora en el Centro Vicente Marcelo Nessi de Badajoz. "Una vez rompieron un tenedor de plástico y me dijeron: 'Mira, esta punta te la pongo aquí en el cuello, te mato y no me pasa nada'", relata.

Este tipo de episodios se repiten con cierta frecuencia. A David Collantes, trabajador del mismo centro, un interno le causó una lesión de gravedad: "Me dio una patada y me rompió el tobillo, peroné y tibia".

Pero no solo hay consecuencias físicas. Los trabajadores de estos centros también denuncian un importante desgaste psicológico. María José Durán, vigilante de seguridad en el Centro Vicente Marcelo Nessi, lo ha vivido en primera persona: "Mi baja es psicológica desde hace ya un año y pico. Me he incorporado hace unos días para conseguir un puesto de trabajo diferente y salir de aquí".

La situación se ha agravado en los últimos años, ya que, aseguran, los internos cada vez son más agresivos. "Cada vez los menores son más agresivos", denuncia Sheila Gómez, otra trabajadora del mismo centro.

"Pedimos que estemos más protegidos, que haya más medidas de seguridad, más personal para el centro porque así no podemos trabajar", añade. Buscan que la administración les ampare para no tener que ir con miedo a su puesto de trabajo.