Con el paso de los días, la preocupación sobre el parón indefinido del transporte no deja de aumentar. La gente no deja de preguntarse por cómo va la huelga de transporte. La respuesta a esta pregunta podría resolverse más pronto que tarde, pues en estos momentos se está reuniendo el Gobierno con el sector del transporte para poner solución a las reclamaciones de los camioneros.

Así es, el encuentro del Gobierno con el sector del transporte para concretar las medidas para poner fin a los paros y detallar cómo será la aplicación de la bonificación de 500 millones de euros al gasóleo profesional se adelantó a este jueves. Además, el Ejecutivo tiene "la firme voluntad" de acordar medidas con el sector y apuntan que "no se van a levantar hasta que no haya un acuerdo", según confesaron fuentes del Ministerio de Economía a laSexta.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) comparte las misma expectativas sobre esta cita clave. Así lo ha expresado Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, federación del Comité Nacional que se ha sumado a los paros, antes de entrar a la reunión. El representante ha señalado que tiene "la certeza absoluta" de que "habrá acuerdo".

Por su parte, la ministra María Jesús Montero también también se ha mostrado convencida de que van a "llegar a un acuerdo" para "devolver la normalidad a las calles" contribuyendo a "bajar el precio del combustible". En este sentido ha apuntado que hay "muchas posibilidades de bajar ese precio" y que la "única fórmula" es la "ayuda directa".

En medio de todos estos buenos pronósticos se encuentra el hecho de que la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte Nacional e Internacional, convocante del paro, no ha sido llamada a la mesa y no se sienten representados por el CNTC. Es más, esta plataforma ya prepara una gran manifestación para el viernes en Madrid para que el Gobierno "visualice a las miles de familias" que representa el colectivo, y avisa de que no acatará ningún acuerdo que no sea negociado directamente con ellos, como confesaron a los micrófonos de laSexta en el siguiente vídeo.

¿Dónde siguen las manifestaciones de camioneros?

Mientras se celebra el encuentro entre el ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC); y la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte Nacional e Internacional organiza la manifestación de este viernes; miles de camioneros salen a las calles en diferentes puntos del país:

- Lugo. Unos 1.000 transportistas, apoyados por ganaderos productores de carne, se están manifestando este jueves a pie por las calles de Lugo para dar más visibilidad al paro.

- Bilbao. Los transportistas autónomos de Hiru, que mantienen la huelga después de 11 días, se han manifestado este jueves sin sus camiones ante las sedes del Gobierno Vasco y la patronal Confebask en Bilbao.

- Barcelona. Este jueves por la mañana se han concentrado un centenar de transportistas en la Zona Franca de Barcelona en una nueva jornada de protestas y han cortado de nuevo la circulación en la Ronda Litoral. Además, a la altura de la salida 14, los transportistas se manifestarán desde el Port de Barcelona hasta la Subdelegación del Gobierno. La autoridad portuaria ya alertó ayer de que sus terminales de contenedores están al límite de su capacidad máxima, por lo que se encontraría en una situación de colapso si no se retira la mercancía que se ha ido acumulando por el paro.

Otros puertos del país también viven una situación "crítica" por estos paros. Tanto es así que los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras, Bilbao y Valencia han solicitado que la reunión que se celebra este jueves concluya con acuerdos concretos.

Consecuencias de la huelga de camioneros: estas son las empresas que han paralizado su actividad

El parón de los camiones ha afectado de pleno a las grandes empresas. Algunas, como Danone, se han visto obligadas a paralizar sus fábricas. Así lo anunció esta misma el pasado miércoles, cuando interrumpió la actividad de dos de sus siete plantas en España: una fábrica de lácteos y otra de agua mineral embotellada, esta última ha recuperado el 40% de su actividad tras recibir materia prima. La interrupción de sus procesos afectará tanto al suministro de agua natural como de productos lácteos en el territorio nacional.

La empresa de lácteos ha confesado no descarta nuevos cambios, tal y como ha confesado a laSexta. En este momentos están monitorizando la situación de las plantas hora a hora. ¿Qué otras empresas han visto afectadas por la huelga de transporte? Te lo explicamos en el siguiente vídeo.

- El Grupo Calvo, especializado en conservas, cerró este lunes su fábrica en Carballo, A Coruña, por los problemas para garantizar la salida de producto y la entrada de suministro.

- Azucarera, que tiene fábrica en Jerez de la Frontera, también ha detenido la producción "ante la imposibilidad de seguir con la actividad normal por falta de materia prima".

- Cuétara o el gigante del aceite DCOOP también han paralizado parte de sus fábricas.

- El gigante COREN, del sector cárnico, estuvo parado durante tres días la semana pasada porque no podían transportar los animales desde la granjas hasta la fábricas y tampoco distribuir a grandes cadenas de supermercado.

- La planta de Bridgestone, de silicio Ferroatlántica en Cantabria, cesó su actividad el pasado viernes ante la falta de materias primas. La fábrica gallega ha paralizado la producción por falta de suministros, pues les falta la astilla de madera que necesitan para sus hornos.

Qué otras empresas podrían parar su actividad por el paro de transporte

Este listado de empresas que han paralizado su producción podría seguir creciendo, pues se se espera en los próximos días se sigan sumando decenas de empresas. De hecho, empresas cerveceras como Heineken o Estrella Galicia están estudiando cesar su actividad por los problemas para recibir materias primas y distribuir.

Por su parte, el Grupo Gallo ha advirtió este miércoles de que existe un "riesgo real de desabastecimiento de pasta a corto plazo en el punto de venta si la actual situación persiste". Según explicaba esta empresa en un comunicado, "tras siete días sin poder servir producto, los almacenes están al máximo de su capacidad y, si la situación persiste, nos obligaría a tomar medidas a nivel productivo que pasarían por el cese temporal de la actividad en las fábricas de forma inminente".

Un día antes, el grupo Lactalis (propietario de Puleva, Lauki, RAM, El Ventero o Président) ya apelaba al "diálogo y a la negociación" para "evitar un mayor colapso" en la cadena láctea.