Claus Knap, el radiradiólogo madrileño que descubrió los efectos de la Talidomida: "Fueron a por nosotros"

Claus Knap fue portada del Diario Pueblo en 1962. Claus Knap, codescubridor de los efectos de la talidomida: "Yo era el radiólogo que veía a los niños sin manos y piernas, y Lens era el geneticista al que yo iba y digo: Lens, ¿esto qué es? Dice: No tengo ni idea. Y digo: Si este tío que es un sabio no lo sabe, ¿por qué no lo miramos?".

Y con su propio coche visitaron una u otra vez a las madres que habían tenido esos bebés. Niños con malformaciones que, como cuentan en el documental "50 años de vergüenza", hasta dar con lo que tenían en común.

A él y su compañero de descubrimiento les llegaron a llamar el Sherlock Holmes y doctor Watson de la talidomida. Empezaron a pasar por sus manos radiografías de niños sin brazos.

Al principio pensó que era una epidemia. Poco a poco, con sus propios medios y visitando una a una a las madres para ver qué tenían en común todas ellas. Empezaron a luchar contra Grünenthal, una gran farmacéutica.

El diario Pueblo llama a él y al otro doctor con el que hizo el descubrimiento, el profesor Lenz, "el Sherlock Holmes y doctor Watson"

"dije que iba al baño pero me metí en el hospital y robé el informe".