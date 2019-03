Cientos de niños no son vacunados por la crisis económica

Encarna tiene cuatro hijos. El más pequeño de solo cinco meses y todavía no ha podido vacunarle. Asegura que "no me llega el presupuesto, estamos muy mal y no hemos podido vacunarle". Se refiere a dos vacunas que no cubre la seguridad social.

No son obligatorias pero si recomendadas por los pediatras para combatir, por ejemplo, el neumococo. Pilar Codoñer-Franc, Presidenta Sociedad valenciana de Pediatría, recuerda que "produce neumonías o meningitis graves y, evidentemente, es un riesgo para ellos, si no están vacunados".

Miguel conoce el riesgo pero no puede pagarse los 500 euros que cuestan todas las dosis, por eso ha pedido ayuda familiar. Reconoce que "nos toca recurrir a unos y otros, porque ellos no tienen la culpa, los chiquillos". Ha pedido dinero a sus suegros para pagar la vacuna.

El banco solidario de alimentos de Valencia denuncia que cada vez son más los niños que no se pueden vacunar. Jaume Serra, Presidente del Banco de Alimentos de Valencia, asegura que "calculamos que hay centenares de familias que están pasando por esta situación". Codoñer-Franch recalca que "está pasando en nuestra comunidad y en muchas otras comunidades".

Los afectados lamentan que con la crisis el acceso a la sanidad ya nos sea igual para todos. Encarna denuncia que "no hay derecho que unos puedan pagárselo y otros no". Miguel recuerda que "somos personas y todos tenemos derecho a todo". Estas vacunas siempre ha sido de pago. Pero con la situación actual, para muchas familias esta medicación recomendada es más inaccesible que nunca.