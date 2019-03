Bajan todos los inmigrantes subidos a la valla de Melilla tras resistir durante horas

El último de los inmigrantes que quedaba encaramado a la valla de Melilla se ha bajado de la verja tras permanecer unas 16 horas a una altura de unos seis metros.



Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en un comunicado, este subsahariano formaba parte de un grupo de más de 70 personas que, junto con otras 500, habían protagonizado un intento de entrada masivo a Melilla por la zona del perímetro conocida como Villa Pilar.



Marruecos se ha ido haciendo cargo de los más de 70 encaramados, conforme se han ido bajando de la valla, algo que no ocurrió este martes, ya que los que consiguieron subirse a la segunda de las dos verjas fueron conducidos al Centro de Estancia Temporal (CETI) de la ciudad autónoma tras seis horas.



Según la Delegación, la colaboración de las fuerzas marroquíes y el despliegue realizado por la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla han evitado que esta tentativa se consumara, así como una segunda, protagonizada por una treintena de inmigrantes y registrada por Beni Enzar hora y media después.



No obstante, este segundo intento, provocó el cierre por cuestiones de seguridad durante algo más de diez minutos del principal puesto fronterizo que existe entre Melilla y Marruecos. La Delegación del Gobierno asegura que ningún inmigrante ha conseguido acceder a Melilla, si bien reconoce que cuatro subsaharianos han sido trasladados al Hospital Comarcal de la ciudad, al presentar traumatismos "no graves".