José Enrique Abuín, 'El Chicle', está tranquilo. El asesino confeso de Diana Quer confía en que el crimen sólo le cueste siete años de prisión. Así se lo cuenta a sus padres en una carta a la que ha tenido acceso laSexta Noticias.

"Vosotros tranquilos. Aquí ya me dijo la abogada que me iban a pedir homicidio (son de 10 a 15 años) pero a los siete ya estaría fuera y con tres o cuatro de permiso", afirma.

En ella deja claro cómo un periodista de televisión se ha puesto en contacto con él. Advierte a su familia de que por menos de 10.000 euros no cuenta nada: "Menos 10.000 euros nada. Eso es lo mínimo. No decir nada de 10.000... que ofrezcan ellos".

'El Chicle' asegura que su mujer Rosario ha roto con él. La misiva escrita en gallego, que ya está en manos del juez, es un dardo contra ella. El asesino confeso deja caer que en el momento del crimen Rosario estaba con él.

"Yo no quiero que Rosario pase por esto, por eso dije que iba solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejad todo así. No le digáis nada. Entendedme. Yo la amo", afirma 'El Chicle'.

Rosario fue exonerada provisionalmente el 9 de enero pero la familia de Diana recurrió la decisión.

Según ha podido saber laSexta, la mujer de 'El Chicle' estaría esperando ahora la decisión judicial de si finalmente reabren o no la investigación contra ella, algo que podría conocerse el 12 de marzo. De ser así, el abogado de Rosario podría abandonar el caso.