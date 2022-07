Los viajes en tren de Cercanías operados por Renfe serán gratuitos a partir del mes de septiembre, según avanzó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura en la vigesimosexta edición del Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, es decisión de las comunidades autónomas hacer extensiva hasta el 100% la bonificación del 30% del Gobierno en los operadores de las comunidades autónomas, medida aprobada el pasado 25 de junio dentro del último decreto ley para mitigar el impacto económico y social de la guerra en Ucrania.

Los detalles de la gratuidad se perfilarán en las próximas semanas, según ha señalado este miércoles la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Sin embargo, ya se han desvelado algunos de los requisitos que se deberán cumplir para disfrutar de los trenes gratis de Rente.

Trenes gratis: ¿qué pasa con los abonos mensuales?

Los abonos mensuales de Renfe (Abono mensual regional, Tarjeta Mensual 40 Sencilla y Tarjeta Mensual 40 Libre) se beneficiarán de la gratuidad de los viajes en tren, la nueva medida del Ejecutivo para fomentar el transporte público y favorecer el ahorro energético en un momento en el que el conflicto en Ucrania puede generar en cualquier momento mayores restricciones del suministro de gas procedente de Rusia hacia Europa.

Los mensuales, no serán los único títulos que entren dentro de la nueva medida, pues también se beneficiarán aquellos que conlleve la compra de más de dos viajes. A excepción de los billetes viaje multimodales y los de ida y vuelta. De esta forma, el Bono 10 Regional, la Tarjeta 10 Sencilla, la Tarjeta 10 Libre, la Tarjeta Plus, la Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus 10-45 serán gratis.

Por otro lado, la nueva medida de trenes gratis se aplica a las Cercanías operadas por Renfe, tanto a las vías las de ancho métrico y como convencional. Consulta qué trayectos cubre en cada provincia.

Viajes de Cercanías gratis en Madrid

C1 Príncipe Pío – Atocha- Recoletos - Chamartín - Aeropuerto T4

C2 Guadalajara – Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín

C3 Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín, C3a Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín – El Escorial

C4 Parla – Atocha - Sol - Chamartín – Cantoblanco

C4a Parla – Atocha - Sol - Chamartín – Cantoblanco – Alcobendas/San Sebastián de los Reyes

C4b Parla – Atocha - Sol - Chamartín – Cantoblanco – Colmenar Viejo

C5 Móstoles El Soto – Atocha – Fuenlabrada - Humanes

C7 Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – P. Pío

C8 Guadalajara- Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín – Villalba - Cercedilla

C9 Cercedilla – Cotos

C10 Villalba – Príncipe Pío – Atocha – Recoletos - Chamartín - Aeropuerto T4

Viajes de Rodalies gratis en Cataluña

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que encontrarán el sistema para garantizar que los usuarios de Rodalies utilicen el servicio de forma gratuita. Sánchez también ha dicho que no entiende el razonamiento de la Generalitat, que considera esta gratuidad una medida populista y que pone "en riesgo de colapso" el sistema de financiación del transporte público. "No acabo de entender este razonamiento, asumimos la gratuidad de Rodalies de los ciudadanos, va a cargo de los Presupuestos, la Generalitat tiene la libertad de ofrecer ampliar la bonificación. Lo que queremos hacer es una medida para ayudar a las economías domésticas", ha defendido.

Estas son las líneas que se beneficiarían de la gratuidad en Rodalies:

Línea R1 Molins de Rei - Maçanet-Massanes per Mataró, Línea R2 Castelldefels - Granollers Centre, Línea R2N Aeroport - Maçanet-Massanes per Granollers Centre

Línea R2S Barcelona Estació de França - Sant Vicenç de Calders per Vilanova i la Geltrú

Línea R3 L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà per Vic, Línea R4 Sant Vicenç de Calders - Manresa per Vilafranca del Penedès, Línea R7 Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat

Línea R8 Martorell - Granollers Centre per Cerdanyola Universitat

Línea R11 Barcelona Sants - Portbou per Granollers Centre i Girona

Línea R12 L'Hospitalet de Llobregat - Lleida per Manresa

Línea R13 Barcelona Estació de França - Lleida per Valls

Línea R14 Barcelona Estació de França - Lleida per Tarragona i Reus

Línea R15 Barcelona Estació de França - Reus - Riba-roja d'Ebre

Línea R16 Barcelona Estació de França - Tarragona - Tortosa / Ulldecona

Línea R17 Barcelona Estació de França - Salou - Port Aventura

Línea RG1 L'Hospitalet de Llobregat - Figueres / Portbou per Mataró i Girona

Línea RT1 Tarragona - Reus

Línea RT2 L'Arboç - Salou - Port Aventura.

Cercanías gratis en Asturias

C1Gijón/Oviedo - Puente de los Fierro

C2 Oviedo - El Entrego

C3 Llamaquique/Oviedo - San Juan de Nieva

Por otro lado, los correspondientes a las Cercanías AM:

C4 Gijón - Cudillero

C5 Gijón - Laviana

C5a El Berrón - Oviedo

C6 Oviedo - Infiesto

C7 Gijón - San Esteban de Pravia

C8 Baiña - Collanzo

Cercanías gratis en Cantabria

Las líneas pertenecientes a las Cercanías AM:

C2 Santander - Cabezón de la Sal

C3 Santander - Liérganes

Cercanías gratis en Bilbao

C1 Abando Indalecio Prieto – Santurtzi

C2 Abando Indalecio Prieto – Muskiz

C3 Abando Indalecio Prieto – Orduña

A las líneas del mapa se le añade la C4 de Cercanías AM: Bilbao - Balmaseda.

Cercanías gratis en Cádiz

C1 Cádiz - Jerez de la Frontera - Aeropuerto de Jerez

C1a Las Aletas - Universidad

Cercanías gratis en Málaga

C1 Fuengirola - Málaga Centro-Alameda

C2 Málaga Centro-Alameda - Álora

Cercanías gratis en Murcia/Alicante

C1 Murcia-Alacant T.

C2 Murcia-Águilas

C3 Alacant T. – San Vicente Centro

Y la C4 de Cartagena - Los Nietos de las Cercanías AM.

Cercanías gratis en Santander

C1 Santander- Reinosa

Cercanías gratis en San Sebastián

C1 Irún - Brínkola

Cercanías gratis en Sevilla

C1 Lora del Río-Sevilla Santa Justa-Utrera-Lebrija

C2 Sevilla Santa Justa-Cartuja

C3 Sevilla Santa Justa-Cazalla

C4 Sevilla Santa Justa-Palacio de Congresos-Padre Pío-Santa Justa

C5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Jardines de Hércules

Cercanías gratis en Valencia

C1 València Nord – Gandía

C2 València Nord – Xàtiva – Moixent

C3 València Sant Isidre – Buñol – Utiel

C4 València Sant Isidre – Xirivella L’Alter

C5 València Nord – Caudiel

C6 València Nord – Castelló

ER02 Castelló - Vinaròs

Cercanías gratis en Zaragoza