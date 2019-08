La Diputación de Málaga ha cesado de forma fulminante al director técnico y jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Julián Moreno.

"Me dicen que es un motivo objetivo, pero toda la plantilla se pregunta cuál es porque lo desconocemos", afirma sobre el desconcierto que ha generado su cese en una entrevista en Espejo Público.

"Desconozco qué he podido hacer mal este año para que en una semana el nuevo presidente pida mi cese", lamenta refiriéndose a Manuel Marmolejo, nuevo presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

Sobre las informaciones que apuntan a que las relaciones con Marmolejo no son buenas, el bombero asegura que no ha habido margen para que esto sea así, que el nuevo cargo no ha tenido tiempo para ver su trabajo desde dentro. "El señor Marmolejo ocupó el cargo a finales de julio y el 6 de agosto se me comunicó el cese", explica.

"Muchos políticos creen que son el viento y que nosotros, los funcionarios de carrera, somos hierba. Me limito a respetar la legislación y miro por el ciudadano", asegura al ser preguntado por la que él considera que ha sido la razón de su despido.