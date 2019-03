En Cataluña se instalarán 20 radares que detectarán si el coche ha pasado la ITV

Detrás de los carteles suelen esta los radares pero no todos miran la velocidad, algunos dan parte de si el vehículo ha pasado la ITV. La Generalitat ha instalado 15 en Cataluña y dice que, de momento, no multará, que solo informará, pero los conductores no se lo creen, "lo dicen para que estemos tranquilos, pero necesitan dinero como sea"Pero el Servei Catalá de Tràfic insiste: las multas de hasta 500 euros por no haber pasado la ITV solo las recibirán quienes hayan sido cazados en un exceso de velocidad.

Joan Josep Isern, Director del Serveu Català de trànsit, asegura que "es absolutamente grave que los vehículos que sin tener la inspección técnicason detectados por los radares por exceso de velocidad".

Un método que las Asociaciones de automovilistas ven ridículo. Dicen que Tráfico ya sabe quién no ha pasado la ITV. Así lo explica Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos, "cuando un vehículo para la inspección, el conductor paga, por lo que Tráfico podría saber con nombres y apellidos aquellos que están incumpliendo la ley".

Y que por eso no hacen falta programas de control como este, que se usa internacionalmente. Desde la Generalitat aseguran que también tiene otras utilidades como por ejemplo localizar coches robados.