11 años después, nuevas pruebas le apuntan a él como presunto culpable de la muerte de Marta del Castillo: Francisco Javier Delgado. Sorprendido aunque tranquilo, el hermano de Miguel Carcaño se defiende en una entrevista concedida a 'El Español'.

"¿Qué quieren decir ahora? ¿Que a mí me da un arranque de locura, le pego a mi hermano, una chica se mete entre nosotros y no es que le pegue, sino que la mato? Eso no tiene ni pies ni cabeza", afirma Delgado en la entrevista.

Es lo que piensa la familia de Marta del Castillo. Según unos documentos que les entregó Carcaño, la discusión entre ambos hermanos aquella noche no fue solo por el impago de una hipoteca, sino que habría detrás posibles delitos de falsedad y estafa en el que habría implicadas, además, terceras personas.

"¿Que lo hace como cortina de humo para que lo dejen tranquilo y parezca que, en vez del malo, es el tonto bueno? No lo sé, pero lo que tengo claro es que sigue siendo mentira", defiende el hermano de Miguel Carcaño.

Según la séptima versión que dio Carcaño, fue su hermano el que mató a la joven golpeándola varias veces con la culata de un arma, después de que Marta se interpusiera entre ambos cuando discutían. "Ni tengo permiso de armas para estar todo el día con un arma, ni he tenido armas, ni llevaba armas. Es un invento", asegura Francisco Javier Delgado a 'El Español'.

Pero el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla quiere saber si realmente es un invento y ha reabierto la investigación del caso que fue archivado en 2013.

"Las pruebas son evidentes. Yo agradezco al juez que haya reabierto esto", manifiesta Antonio del Castillo, padre de Marta. Es, quizás, la última oportunidad de saber que pasó realmente esa noche en el piso de León 13 y saber dónde está el cuerpo de Marta.