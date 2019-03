'Cásate y da la vida por ella', manual del hombre viril y autoritario

Esta nueva entrega de la escritora italiana Costanza Miriano llega apenas un mes después de la publicación de la primera parte y su título deja claro que ahora los consejos van dedicados al hombre. ‘Cásate y da la vida por ella’ es el manual de vida para el hombre que ya cuenta con la sumisión de su mujer.

'Se valora a hombres sensibles y femeninos en lugar de a los hombres viriles capaces de tomar decisiones y de ser padres autoritarios'

La autora del libro lo tiene claro. “Se valora siempre a los hombres sensibles y femeninos en lugar de a los hombres viriles capaces de tomar decisiones y de ser padres autoritarios", asegura Costanza Miriano, mujer casada y madre de cuatro hijos.



Las claves del ‘Cásate y da la vida por ella’ orbitan en torno a esa idea de virilidad y autoridad varonil. Miriano centra su obra en consejos concisos: "Ser un hombre de verdad, ser autoritario, siendo un buen padre, siendo valiente..."



La publicación del libro no ha pasado desapercibida. Como ya ocurriera con ‘Cásate y sé sumisa’, las quejas sobre sexismo y posible violencia encubierta no se han hecho esperar; y en Granada, donde el arzobispado ha facilitado la publicación del libro, el Ayuntamiento volverá a pedir que la fiscalía investigue el caso, como ya hizo con el primer ejemplar.



Además, el arzobispado de Granada ya se ha ocupado en transmitir en un comunicado que estos dos libros no pretenden más... que ser el precioso testimonio de amor y libertad de una mujer cristiana de hoy en día.