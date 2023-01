Cuando se produce la hospitalización de un menor, implicar a la familia en el equipo multidisciplinar que lo cuida ayuda a su recuperación. Sin embargo, son muchas las personas que se encuentran con un gran problema: no cuentan con un lugar en el que quedarse durante el tiempo que su hijo esté hospitalizado.

Para darles una solución a todos aquellos padres que no tienen un sitio en el que hospedarse en esos momentos tan difíciles, nace Casa Avintia. Este proyecto ha sido inaugurado en Valdebebas (Madrid) con el objetivo de ser el hogar para aquellas familias de pacientes procedentes de otros lugares de España ingresados en los hospitales públicos de la región, según traslada la propia Comunidad de Madrid.

El proyecto, realizado junto a la Fundación Avintia, cuenta ya con un módulo de 10 habitaciones, aunque se espera que pueda llegar a tener un total de 30 habitaciones que acogerá a más de 500 familias.

En laSexta hemos conocido de primera mano este centro, que implica a los padres en el equipo multidisciplinar que cuida al menor para ayudarle en su recuperación.

Leila Mazouz es una de estas madres que ya se está beneficiando de esta ayuda. Su hija, de un mes y medio, nació en Murcia con un problema de hígado. "Se la llevaron a la UCI, le estuvieron haciendo pruebas y decidieron que había que traerla a Madrid".

Esta madre asegura que, de no ser por Casa Avintia, ahora no sabría qué hacer. "Si no existiera sería muy difícil y nos veríamos muy ahogados", reconoce.

Como ella, son muchas las familias sin apenas recursos económicos que pueden residir aquí, de forma gratuita, durante todo el ingreso de sus familiares.

Una iniciativa que puso en marcha Carmen Varela, directora y fundadora de la Fundación Avintia tras haber visto a "muchas familias viviendo en el parking y en la recepción de La Paz" al no haber camas de acompañante para poder pasar el día completo con ese familiar.

Un problema al que, en ciudades como Madrid, se suma la dificultad de encontrar un piso de alquiler, sobre todo si se trata de estancias cortas. "Madrid es una ciudad muy cara, encontrar un piso de alquiler para una estancia temporal no es fácil", explica Carmen.

De esta forma, había muchas personas que, a su preocupación por el estado de salud de su familiar, se sumaba su angustia por no saber dónde comer, lavar su ropa o dormir. Un problema que ya tiene solución. "Algo importante para que sientan que es su casa es que tiene timbre y mirilla", confiesa Silvia Florez, gerente de Casa Avintia.

Desde esta Fundación tienen claro cuál es el objetivo que pretenden conseguir. "Queremos que tenga un hogar fuera de su hogar", confiesa Carmen Varela. Una misión que ya están logrando ayudando a madres como Leila Mazouz.