La Policía Nacional ya está en pleno proceso de desarrollo de una aplicación que permitirá llevar el DNI en nuestro móvil. Aunque, no confirman ninguna fecha dicen que será pronto cuando podamos identificarnos a través de un código QR verificado electrónicamente por el Cuerpo. Este avance permitirá realizar cualquier proceso de registro, entre los que se encuentra abrir una cuenta en el banco o alquilar un vehículo sin necesidad de presentar el documento físico ni realizar procesos engorrosos de identificación.

Existen dos tipos de personas, las que sacan la cartera para sacar documentaciones físicas frente a las que meten la mano en el bolsillo para coger el móvil. Mientras que algunos aseguran que nunca llevan la cartera y hacen "todo con el móvil", hay otras que "de móvil nada". Pero, también dos generaciones.

Aunque cada vez son más los que se apuntan a lo digital y dejan atrás lo analógico. Prueba de ello son algunos de los testimonios que ha recogido laSexta con motivo de la noticia. Una señora asegura que lo lleva "todo en el móvil", porque la "ha modernizado" su hijo, cuestión que confirma otro señor: "Es que llevamos toda nuestra vida".

Eso sí, de la cartera no se libra uno tan fácil, aunque se duplique documentación porque para muchos sigue siendo ese objeto que jamás olvidan al salir de casa aunque sea solo por los recuerdos, la costumbre o el miedo. Alguna todavía dicen no fiarse, pues no lo ve "práctico" ya que, dice que si pierde el móvil, lo pierde todo.

Pero la realidad es que la cartera cada vez es menos necesaria, porque por poder, lo podemos llevar casi todo en nuestro móvil. Pagamos, volamos, entramos en conciertos, excepto, identificarnos. Aunque algunos lo intentan: "El DNI lo llevo en la funda del teléfono", asegura un joven ante los micrófonos de laSexta.

Sin embargo, no pasará mucho tiempo para que la identificación a través de los móviles sea una realidad. De esta manera, cada vez está más cerca el quitarse un bulto de encima, siempre y cuando al dispositivo le aguante la batería.