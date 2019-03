Las carreras como única salida al hambre

MUCHOS INMIGRANTES SOBREVIVEN CON LOS PREMIOS QUE LOGRAN

Correr para vivir. Un corredor keniano se resistió a abandonar el maratón de Padua a pesar de no mantenerse en pie. Lo hacía por el orgullo de llegar tercero pero sobre todo para no perder el dinero que supone alcanzar el podio. Su caso no es el único: aquí en España también hay muchos inmigrantes que sobreviven con los premios que logran en las carreras.