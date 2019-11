La periodista de laSexta Mar Rey habló con Carlota antes de la difusión del vídeo que demuestra que Gran Hermano le obligó a ver cómo abusaron de ella en la casa. "Esto supone un gran dolor, pero ella está muy agradecida por conseguir que se vea el sufrimiento que pasó en ese plató", explica la periodista.

"La verdad solo es una y no hay nada que puedan mostrar que no desee que se sepa. Rezo para que las personas abran los ojos, el corazón y despierten. No puedo si no agradecer a quienes se interesan por saber la verdad", publicó en redes sociales.

De esta manera, la joven quiere aclarar que los vídeos que se están mostrando cuentan con su consentimiento, ya que su intención es que la historia se sepa para que se pueda saber la verdad.

Carlota, sin embargo, prefiere no ver la televisión desde que ocurrió el abuso que denuncia. Quien sí está pendiente de todo lo que se conozca es su madre.

Fue obligada a ver el vídeo

La joven víctima de abusos sexuales en el programa Gran Hermano de Telecinco fue obligada a ver el vídeo de la escena entre llantos y súplicas para que lo quitaran. 'El Confidencial' ha tenido acceso a las imágenes de ese momento que puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.