Carcaño, citado el lunes para dar su nueva versión del crimen de Marta

Carcaño será trasladado al despacho del juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde está internado desde que fue detenido por el crimen cometido el 24 de enero de 2009.

A la declaración acudirán el fiscal, el abogado de los padres de Marta del Castillo y el defensor de Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, que lo hará como persona citada en el atestado policial, dado que el juez todavía no le ha imputado oficialmente. Las citadas fuentes han precisado que, en su caso, el juez imputará a Delgado después de conocer el testimonio de Carcaño, que con esta ha dado siete versiones distintas de lo sucedido en su piso de la calle León XIII de Sevilla.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de febrero, confirmó la condena de 20 años de cárcel a Carcaño, añadió otro año y tres meses por un delito contra la integridad moral de los padres de la víctima, al no revelar el destino del cadáver, y ratificó la absolución de sus tres presuntos cómplices: su amigo Samuel Benítez, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de este último, María García.

Hasta ahora, Carcaño siempre había dejado a su hermano fuera de las distintas versiones que dio sobre la muerte de Marta del Castillo, que oscilaron entre su primera confesión de haberle dado muerte con un cenicero a la acusación de que el menor apodado El Cuco estranguló a la víctima tras violarla entre ambos, y finalmente culpó a su amigo Samuel Benítez de haber trasladado el cuerpo en un coche con ayuda de su tío.

Sobre el destino del cuerpo, primero declaró que lo arrojaron al río Guadalquivir, luego a un contenedor de basuras y, según la última versión, él y su hermano lo enterraron en un solar de La Rinconada (Sevilla). Delgado, cuya coartada para la noche del crimen ha sido ratificada por su exesposa, mantiene que en los días en que se produjo la muerte de Marta del Castillo no tenía consigo la pistola reglamentaria de su trabajo como vigilante de seguridad.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, ha rechazado las críticas de los padres de Marta del Castillo por calificar de "paripé" la nueva sentencia sobre la absolución de Samuel Benítez que debe emitir la instancia provincial, una vez rechazada la recusación del tribunal planteada por los progenitores. En rueda de prensa para presentar la memoria anual de la Audiencia, Álvarez ha afirmado que "no hay sentencias políticas ni paripé.

Esto funciona así y no siempre a gusto de todo el mundo". Ha declarado que no comparte las opiniones de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, aunque ha añadido que comprende el "calvario" que están pasando y por ello "no quiere entrar el polémicas con alguien que lo está pasando mal".