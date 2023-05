Es triste pero se ha convertido en tendencia en TikTok: jóvenes neoyorkinas enseñan a sus seguidoras cómo protegerse del acoso callejero que sufren cuando visten con ropa de verano.

El mecanismo es simple, cubrirse el escote o taparse el vestido con camisas y ropa holgada, especialmente cuando viajan en el metro, para evitar ser acosadas. A pesar de que en Nueva York hace de 30 a 40 grados en verano, muchas optan por cubrirse en pleno siglo XXI.

"Si llevas una ropa mona y vas a coger el metro, no olvides tu 'camisa para el metro'. Es la manera más efectiva si quieres evitar miradas pervertidas", explica en uno de estos vídeos una jóven.

Otra, ha decidido compartir algunos trucos para conseguir modificar rápidamente un outfit de trabajo para viajar en el transporte público sintiéndose más segura.

Cada vez son más mujeres las que comparten en Tik Tok estas camisas renombradas ya como "camisas para el metro", aunque su función real es evitar el acoso al que son sometidas por el simple hecho de que se les vea algo de piel.

E incluso yendo tapadas lo siguen sufriendo: "Hoy me puse mi 'camiseta del metro' y voy a decir que ya no sé si funciona.Creo que en este punto a los chicos les da igual, porque he estado fuera durante una hora y me han silbado tres veces y estaba tapada", narra otra usuaria de la red social.

Lo cierto es que aunque ellas se cubran para evitar este acoso, defienden que "necesitamos dejar de culpar a las mujeres por lo que llevan puesto". Porque muchas veces las responsabilizan a ellas por sufrir este acoso, solo por vestir como quieren.