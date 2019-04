Brutal paliza a un joven por defender a su amiga en una discoteca de Estepona

UNA BRECHA EN LA CABEZA Y FISURA EN EL PULMÓN

Recibió una brutal paliza de un grupo de chicos por defender a una amiga, uno de ellos la estaba acosando en una fiesta. La policía tardó un mes en identificar y detener a cuatro de los presuntos agresores de Juan Antonio: acabó con una brecha en la cabeza y fisura de pulmón. Dice que no pudo aguantar más la insistencia del acosador, que no entiende que no le bastara un "no".