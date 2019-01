Bebe Rexha denuncia que los diseñadores no la quieren vestir por usar una talla 40

"Mi equipo ha contactado con muchos diseñadores y la mayoría no quieren vestirme porque dicen que estoy demasiado gorda", ha dicho la neoyorquina en su cuenta de Twitter.

Bebe Rexha, de 29 años, ha sido nominada a la categoría de Mejor Artista Nuevo, una de las cuatro categorías principales de los Premios Grammy, los premios de la industria discográfica estadounidense, que se celebrarán en Los Ángeles el 10 de febrero.

"Si una talla 38-40 es demasiado grande, no quiero usar sus putos vestidos", comentó la cantante, cuyo título 'Meant to Be', que alcanzó el segundo puesto en las listas de ventas en los Estados Unidos, le valió otra nominación en la categoría de Mejor Interpretación de Música Country Dúo.

"Si no te gusta mi estilo o mi música, eso es una cosa. Pero no digas que no puedes vestir a alguien que no tenga una talla de pasarela. Las mujeres deben amar sus cuerpos. Somos preciosas en cualquier tamaño. ¡Pequeño o grande! Y mi trasero de la talla 38 irá a los Grammys", explicó Rexha.

Según un estudio de Plunkett Research publicado en 2018, el 68% de las mujeres estadounidenses visten tallas superiores a la 44. Después de su publicación, la cantante recibió varios testimonios de apoyo, incluido el creador Christian Siriano, que ofreció sus servicios a la cantante, recordando que ya había vestido a Bebe Rexha en varias ocasiones.

Varios diseñadores menos conocidos, entre ellos Tanya Taylor, también se han postulado para vestir a la neoyorquina.