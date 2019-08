Analizamos si los españoles están a favor o en contra de que los ayuntamientos restrinjan el tráfico de vehículos en el centro de las grandes ciudades al estilo de Madrid Central. Según el último barómetro de laSexta, un 78,2% de los encuestados se posicionan a favor de la medida de la que fue pionera Manuela Carmena, frente al 19,3 % que se posiciona en contra. Un 2,5%, no sabe, no contesta.

Llama la atención que un 59,2% de los encuestados votantes del PP se hayan mostrado a favor de restringir el tráfico en el centro de las grandes ciudades después de que su alcalde, el popular José Luis Martínez-Almeida, paralizara nada más llegar al ayuntamiento la medida aprobada por el Gobierno de Carmena. Sólo un 37,8% de los encuestados se muestra en contra.

La medida de restringir el tráfico en ciudades como Madrid y Barcelona y por tanto la contaminación, estaría apoyada por la gran parte de parte de los votantes de Unidas Podemos, llegando al 95,7%. Sólo un 3,1% se muestra en contra, y un 1,2%, no sabe, no contesta.

De los votantes del PSOE, un 83,1% está a favor, un porcentaje muy ajustado con el de Ciudadanos donde un 81,1% de los votantes encuestados se posicionan a favor, frente al 18,9% que se posiciona en contra.

Por su parte, los votantes de Vox se posicionan en su mayoría en contra. El porcentaje corresponde al 69,2% de los encuestados afines al partido de extrema derecha. Un 25,6% no estaría de acuerdo con esta medida. Un 5,2% de los votantes, no sabe, no contesta.

Por sexo, el 77,8% de los hombres están a favor, un porcentaje muy similar al de las mujeres: un 78,5%. En contra se posiciona el 20,3% de los varones, frente al 18,2% de las mujeres.

Por edades, los porcentajes son muy parejos. El 79,1% de los ciudadanos encuestados de 18 a 35 años se muestran a favor; el 79,5%, de 36 a 54 años; y el 74,2%, de 55 a 70 años. En contra de esta medida en las grandes sociales, el 17,4% de 18 a 35 años; el 19,3%, de 36 a 54 años; y el 22,3%, de 55 a 70 años.

¿Sanciones al Gobierno por no combatir la contaminación de grandes ciudades?

Según el último barómetro publicado por laSexta, los ciudadanos encuestados valoran positivamente que desde la Comisión Europea de Bruselas amenacen con sanciones al Gobierno de España para no combatir la contaminación en ciudades como Madrid y Barcelona. El porcentaje a favor se corresponde al 58,4% de los encuestados, frente al 39,2% que se muestra en contra. El 2,4% no sabe, no contesta.

De los votantes del PSOE, el 61,0% se muestra a favor de que Bruselas pueda sancionar a España, frente al 37,9% que se muestra en contra. El 1,1%, no sabe, no contesta. Un resultado muy parecido al obtenido por parte de los votantes de Ciudadanos. Un 60,6% de los encuestados están a favor de la posible sanción, frente al 38,6% que se muestra en contra.

La gran mayoría de los votantes encuestados de Unidas Podemos ve bien la amenaza de la Comisión Europea para combatir la contaminación en las grandes ciudades. El porcentaje es del 84,7%, frente al 15,3% que se muestra en contra de la sanción.

En cuanto a los votantes del Partido Popular, la mayoría, un 57,2% se muestra en contra de que Bruselas amenace con sancionar a España por no combatir la contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona, frente al 38,8% que se muestra a favor.

Lo mismo ocurre con Vox. El 66,7% de los votantes encuestados de la formación de extrema derecha se muestra en contra, frente al 25,6% que se muestra a favor. El 7,7%, no sabe no contesta.

Por sexo, el 58,8% de las mujeres están a favor, un porcentaje muy similar al de los hombres: un 58,0%. En contra se posiciona el 39,8% de los varones, frente al 38,5% de las mujeres.

Por edades, los porcentajes son muy parejos. El 61,7% de los ciudadanos encuestados de 18 a 35 años se muestran a favor; el 60,8%, de 36 a 54 años; y el 48,5%, de 55 a 70 años. En contra de esta posible sanción, el 35,9% de 18 a 35 años; el 37,3%, de 36 a 54 años; y el 48,1%, de 55 a 70 años.