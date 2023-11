Tomarse una cerveza de pie en la calle puede tener sus días contados en Sevilla. El Ayuntamiento de la ciudad hispalense se plantea limitar esta costumbre, muy habitual en la puerta de los bares que no tienen terraza, poniendo horarios para molestar lo menos posible a vecinos y conductores.

En concreto, el Consistorio plantea limitar el tiempo en que se puede tomar algo de pie en el exterior de los bares a cuatro horas al día: de 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 22:00 horas. A partir de esa hora, quedaría totalmente prohibido.

Una medida que no convence demasiado a los habituales de los locales. Para un parroquiano, el periodo propuesto es "muy poco": "Cuatro horas se va hablando", afirma el cliente. "Aquí en el sur, que hacemos la vida en la calle, no se concibe", abunda. "¿Qué vas a hacer, tomarte un descafeinado?", critica otro, mientras un tercero señala que en Sevilla "esto se estila de toda la vida": "No sé por qué se empeñan en cargárselo todo", lamenta.

La propuesta tampoco convence a los hosteleros, que anticipan "pérdidas económicas" y "despidos": "Si no se vende, no hay trabajo, no hay necesidad de tener gente trabajando", advierte un hostelero sevillano.

El borrador, que aún no es definitivo, afectaría a aquellos bares que no tienen espacio para colocar veladores sentados. Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento explica que su "único objetivo es elaborar un texto que esté consensuado con todos y garantice la convivencia con los vecinos".

En este sentido, un sevillano reconoce que en fechas señaladas "es verdad que se pone hasta la bola y no se puede ni pasar", mientras una vecina resume así la situación: "¿Que sería mejor para nosotros? Sí. Pero, ¿que limita también mucho la diversión que hay en Sevilla? También". Un tercer ciudadano zanja desde un bar: la propuesta, dice, "va a caer por su propio peso".