El menor del apuñalamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)habría usado un código para decirle a su mejor amigo que no fuese al instituto: "No vayas, van a pasar cosas". Así lo han contado compañeros suyos, que aseguran que el menor este mismo miércoles avisó a otro alumno, con el que sí tenía más afinidad, para que este jueves no fuera a clase.

"El día anterior le dijo a un amigo mío que no fuera al instituto", ha contado una alumna a Canal Sur. El estudiante de 14 años, que ha sido detenido tras agredir con dos cuchillos a varios profesores y alumnos, tuvo el mismo miércoles una discusión con varios compañeros de su clase que se metieron con él. El menor, según ha indicado uno de sus compañeros de instituto, "no es un chico problemático, pero está siempre solo".

¿Qué pasará ahora? De momento, estará la primera noche en la comisaría nacional de Jerez en los calabozos específicos para menores. Después, está previsto que este viernes pase ante la Fiscalía de Menores. Pero, según afirman fuentes policiales a laSexta, la Policía Nacional no descarta trasladarlo al instituto para hacer una reconstrucción. Durante la tarde de este jueves, varios compañeros del alumno han estado en la comisaría para contar lo que ha pasado esta mañana en el centro.

El instituto, donde ha sucedido todo, ha estado abierto durante gran parte de la tarde. Hasta allí se han ido acercando los alumnos para recoger sus pertenencias y para compartir experiencias. Este viernes el profesorado del instituto va a recibir pautas de actuación por parte de los expertos en desarrollo de la educación y de la salud. Después, volverán a clase y no solo se encontrarán con los profesores, sino también con especialistas de atención emocional que les podrán acompañar durante todo el día.