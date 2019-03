Los atracadores del cura de Pazos de Borbén, condenados a cinco años de prisión

Los tres ladrones que atracaron al Parroco de Pazos de Borbén en Pontevedra, le amordazaron y le robaron la cartera y la tarjeta de crédito han sido condenados a cinco años de prisión.

Sin embargo, lo que le ha molestado a él es que le hayan mentido, que ha declarado que "si de verdad me roban y al día siguiente me entero de que tienen hijos y que era para darles de comer, pase... pero para irse de putas no".

Por lo demás, el cura asegura que le trataron bien y que "ojalá que todos los ladrones fueran así". cuenta que solo hubo una amenaza y fue que diera el pin bien porque si volvían no iba a ser de buena fe. Los tres acusados han sido condenados a penas que rondan los cinco años de cárcel.