Un numeroso grupo de estudiantes ha destruido la carpa informativa que la asociación constitucionalista S'ha Acabat había colocado este miércoles en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Con violencia, y al grito de 'Fuera fascistas de la universidad', han tratado de echar a los integrantes de la asociación, también jóvenes, tirando al suelo el stand. S'ha Acabat se había movilizado para denunciar la imposición del catalán en la universidad.

El Partido Popular catalán se han pronunciado en contra de lo sucedido y han anunciado que analizarán jurídicamente las responsabilidades que se pudieran derivar tanto del conseller de Interior como del rector de la universidad, Javier Lafuente.

"Cualquier persona que vea las imágenes y no sienta vergüenza o bien no es demócrata o no es decente o las dos a la vez. Señor Aragonès, apelo a su decencia", ha expresado el líder de la formación en el Parlament, Alejandro Fernández.

También Vox ha expresado "solidaridad" con los jóvenes de S'ha Acabat, acusando a los responsables de ser "los cachorros de la izquierda radical".

En Ciudadanos, Carlos Carrizosa, líder del partido en el Parlament, ha anunciado en mitad de un pleno que se marchaba a la Universidad Autónoma de Barcelona para apoyar a la asociación porque, según ha asegurado, los Mossos d'Esquadra no les estaban protegiendo de los manifestantes contrarios.

Desde la asociación, su presidenta, Júlia Calvet, anuncia que se tomarán acciones legales. "Os prometemos que todos estos terroristas callejeros no saldrán impunes de todo esto".

Y añade en una publicación de Twitter: "Volveremos para continuar reivindicando la libertad y la tolerancia en todos los rincones de Cataluña".