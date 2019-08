Los drones que la DGT hará volar para vigilar el tráfico son modelos muy avanzados; tanto que se utilizan también en la lucha contra los incendios, en operaciones de rescate y en inspecciones de infraestructuras.

Son igual de buenos que el radar 'Pegasus' porque su cámara podrá grabar perfectamente el interior de los vehículos para detectar, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles al volante o el no uso de dispositivos de retención como el cinturón de seguridad.

No sancionan la velocidad, pero son más completos que los radares habituales de nuestras carreteras. "Un radar detecta y sanciona una infracción en un punto concreto y un dron va a permitir sancionar conductas. No es un punto concreto sino que dron puede seguir conductor durante metros y determinar si tiene conducción errática o no", apunta Chema Quesada, directos de Contenidos de la plataforma 'Ponle Freno'.

Por el momento, los tres drones con capacidad para multar están en Canarias, donde la DGT no dispone de helicópteros para controlar el tráfico en carretera. Los otros ocho drones de vigilancia -aún no están preparados para multar- están destinados en la Operación Paso del Estrecho.

El Matrice 200 será el modelo que sobrevolará las carreteras españolas. Cuesta alrededor de 1.500 euros y dispone de cámaras HD con cinco kilómetros de alcance, tiene 20 minutos de autonomía y es capaz de volar a una altitud máxima de 120 metros para actuar con un radio de 500 metros.

El equipo que controla estos drones se moverá en furgoneta y estará formado por un piloto remoto, un operador de cámara que detectará la infracción y un agente de la Guardia Civil de Tráfico que no tiene por qué estar siempre presente; él será quien notifique las infracciones en caso de detectarlas. Las sanciones podrán ser notificadas en el momento o bien tramitadas después.

Además, las multas de estos drones serán difícilmente recurribles: llegarán bien respaldadas por imágenes. "No es como un radar en el que hay un pequeño margen de error", cuenta el propio Chema Quesada. Estos nuevos vigilantes del tráfico velarán perseguirán las principales causas de accidentes en carretera: salidas de vía, cedas el paso o stops no respetados.