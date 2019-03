Arranca una semana de auténtico verano con la subida de las temperaturas en todo el país

Sombreros, abanicos y lo que haga falta para soportar el calor cordobés. Aunque han tenido una semana agradable, con temperaturas nocturnas de 17º, a partir de este domingo todo cambia ya que volverán a rozar los 40 grados.

El País Vasco notará la subida de temperaturas de una forma más radical ya que pasa de los 20 grados de esta semana a los 30 que alcanzarán a partir del lunes. Una subida de temperaturas que se nota más en el centro y norte del país.

En Madrid llegarán a 35 grados, una temperatura que no alcanzaban desde la primera semana del mes. Donde no parece que es agosto es en Barcelona pero aún estamos a tiempo y, a pesar de las nubes, no caerá ni gota y los termómetros subirán ligeramente.

El tiempo ideal el que tienen en Denia y lo que les espera. Todas las predicciones apuntan a que esta semana van a pasar mucho tiempo en el agua ya que volverán a alcanzar los 35 grados. Más suave está siendo el día en Santiago con 25 grados. Sol radiante y temperaturas medias que hacen que Galicia disfrute de un verano más que agradable.