Aprovechen estos días de sol y calor: a partir del miércoles el tiempo de la Semana Santa cambia radicalmente

Son los envidiados del día. Vuelta y vuelta y sol en la playa de Benidorm. Que no se puede hacer el check in antes de las 12 pues a la terraza con las maletas. No hay tiempo que perder. Hoy correr, mejor al lado del mar, rozan los 20 grados que alcanzaran el martes, será el día más estable de la Semana Santa.

Toca disfrutar. Bermudas en Sevilla donde hay "ambiente primaveral, por la sombra fresquito y por el sol manga corta". Largas solo, las colas de turistas a 19 grados con los que apetecen lo primeros helados del año: "Traíamos abrigo pero parece ser que hoy y mañana".

Hoy y mañana sobran de momento sol. En el Puerto de Santa María, en Cádiz, un chiringuito sigue cerrado: lo vimos volar por un tornado en marzo. Trabajan para estar listos cuanto antes. Los que los están de sobra son los esquiadores: hay 10.000 en Sierra Nevada. Las estaciones hablan de la mejor semana santa en 30 años. Playa, pero con más ropa en Sanxenxo, Pontevedra.

Los que vayan a Galicia van a tener "un poquito de todo, pero que vengan ya que estamos a lunes" y lo bueno no dura para siempre: "A partir del miércoles empieza a cambiar el tiempo con la llegada de un frente que llegaran lluvias y bajada de temperaturas, el viernes será el día más inestable de la semana chubascos en prácticamente toda España" explica Lluis Obiols. Con descenso de temperaturas y de la cota de nieve.