Aparece en buen estado la estudiante de Murcia desaparecida hace cinco días

La joven de 22 años cuya desaparición había sido denunciada por su madre el pasado domingo, 20 de abril, ha aparecido finalmente en perfectas condiciones tras haberse ausentado estos días de forma voluntaria, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

La Policía Nacional estaba investigando la desaparición de esta joven, Celia Navarro Fructuoso, natural de Alicante y estudiante de Veterinaria en la Universidad de Murcia, que había sido vista por última vez el pasado jueves. Finalmente, la joven apareció este lunes.

El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha confirmado la aparición de esta joven, que no se había extraviado, y ha señalado que una situación como esta no se habría dado hace unos años, porque "no era posible estar comunicado en todo momento".

En este sentido, Bascuñana ha emplazado a todos los que vayan a pasar unos días fuera de casa "que se mantengan en contacto con sus familiares", ya que este tipo de situaciones no solo generan inquietud en los familiares, sino también en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pusieron en marcha la búsqueda de forma inmediata.