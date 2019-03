Antonio del Castillo: "Después de siete años lo único que queremos es encontrar el cuerpo de Marta"

Se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo, el 24 de enero de 2009, por cuyo asesinato fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño. Antonio del Castillo ha lamentado que, tras estos años, siguen sin saber el paradero de su hija. "Pasamos otro año más en compañía de amistades y amigos, sin tener un sitio donde poder llevarle flores".

Esta fecha llega días antes de la reunión que mantendrán los padres de la niña con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, el próximo miércoles, con el fin de entregarle un millón y medio de firmas para que se reabra el caso. En la plataforma 'Change.org' ya suman 1.400.000 firmas: "Esperamos llegar antes del miércoles al millón y medio de firmas, lo que significa claramente que hay un millón y medio de españoles que ponen en duda las dos sentencias con las que ya contamos, totalmente dispares entre ellas", ha agregado el padre.

De esta manera, en dicha reunión los padres trasladarán al ministro "la posibilidad de repetir el juicio de Marta", además de "agradecerle que nos reciba, y pedirle que su Ministerio tenga las puertas abiertas para todos los ciudadanos", según ha explicado, el padre de la joven, Antonio del Castillo.

Respecto al balance que hace de la actuación de la Justicia durante todo este tiempo, ha indicado que, "sin generalizar, no creo en la Justicia de aquí de Sevilla", pues aunque reconoce y valora "el esfuerzo y trabajo que han hecho muchos policías, pienso que las últimas grabaciones entregadas no han sido escuchadas, o no han sido utilizadas", ha lamentado.

En cuanto a la deliberación que realizará este miércoles también la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el recurso presentado por los padres de Marta para que se reabra la causa contra Miguel Carcaño, asegura "no confiar en que salga ningún buen resultado, ya que fue precisamente esa sala la que me quitó la razón afirmando que la noche en la que desaparición mi hija yo no estaba donde decía, y donde tengo guardada localización".

Por último, Antonio del Castillo ha calificado como de "paso adelante" el traspaso de diligencias de su caso desde el Grupo de Menores (Grume) a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía Nacional, pues, en su opinión, "el caso estaba estancado, en un punto muerto, en el que no se veía nada más allá".