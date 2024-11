La angustia de los familiares tras el incendio en una residencia de mayores de Zaragoza

"Me han llamado de la residencia y me han dicho que mi padre está bien", ha comentado uno de los familiares afectados por el incendio. Los residentes han sido trasladados hasta un centro de atención en Huesca.

Un incendiodeclarado en la madrugada de este viernes que tuvo su origen en una de las habitaciones de la residencia de mayores Jardines de Villafranca, en Villafranca de Ebro (Zaragoza), se salda con 10 residentes fallecidos y dos heridos críticos, según han confirmado la Guardia Civil y el Gobierno de Aragón a laSexta. Con la angustia aún presente, muchos de los familiares llegaron a primera hora para reunirse con sus seres queridos, sabiendo que estaban a salvo.

"Cuando me han comunicado lo sucedido, lo primero que me dijeron fue: 'Tu madre está bien', y eso ya fue un alivio", ha relatado el hijo de una de las residentes. "Me han llamado de la residencia y me han dicho que mi padre está bien", ha dicho otro familiar.

La situación de incertidumbre fue especialmente difícil para aquellos familiares de residentes con movilidad reducida o enfermedades graves. "Mi tía tiene demencia senil, entonces no nos ha podido contar nada", ha comentado una sobrina de una de las afectadas. Mientras tanto, un hijo de los afectados, ha recordado la difícil tarea de evacuar a su padre: "Es sordo total, así que ni gritarle 'fuego' ni 'salgan deprisa' le hubiese servido de nada".

El incendio ha dejado dos víctimas hospitalizadas en estado grave. Según ha informado el presidente de Aragón, "uno de los residentes se encuentra en la UCI en estado crítico, mientras que el otro está recibiendo atención en urgencias". A pesar de la tragedia, la mayoría de los afectados han podido ser evacuados sin mayores complicaciones.

Durante la mañana, los residentes han sido trasladados en diferentes autobuses hasta un centro de atención en Huesca. Paquita Morata, gerente de la Asociación de Residencias ARADE, ha señalado que se estaba tomando especial cuidado para que los residentes fueran atendidos por el personal habitual. "Se va a trasladar también todo el personal de la residencia para que les atienda quien habitualmente está con ellos", ha indicado Morata.

Además, el Ayuntamiento de Huesca ha habilitado un punto de atención psicológica para ofrecer apoyo a los familiares que han sufrido la pérdida de seres queridos en el incendio. "Hay tres compañeros del ayuntamiento atendiendo a los familiares, y aquí en la residencia están presentes dos psicólogos del Colegio de Psicólogos de Aragón, además de mi intervención voluntaria", ha explicado una de las psicólogas.