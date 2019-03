Ana Pastor: “Adif enviará al juez toda la información requerida"

La ministra ha asegurado que Adif hará llegar al juez de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, Luis Aláez, una exhaustiva relación de todas las personas que han intervenido en la seguridad de la circulación de la línea ferroviaria Ourense-Santiago, donde el pasado 24 de julio se produjo un accidente que causó 79 muertos.



Preguntada por si no cree que al remitir un informe tan exhaustivo se puede dificultar el trabajo judicial, ya que el magistrado demandó el listado de los responsables de seguridad el día de la fecha del accidente, insistió en que esta semana se están ultimando por los servicios jurídicos toda la documentación "como se ha venido haciendo hasta ahora a todos los requerimientos" del magistrado.



Ana Pastor indicó que "lógicamente" este proceso se acomete "de acuerdo con lo que pide el señor juez; por tanto, se remite toda la documentación" demandada por el instructor. Nuevamente preguntada por si al remontarse el listado al año 2000 no se dificulta el trabajo judicial, apuntó que ha leído en algún medio esta noticia pero apuntó que la información que se remitirán los servicios jurídicos se ajustan a la petición del instructor y agregó: "Estamos para colaborar con la justicia".



Sobre si se necesita mucho tiempo para identificar a los responsables de seguridad del tramo, Ana Pastor manifestó que el ente público Adif "lo que hace es remitir toda la información" que se le ha pedido en varios ámbitos del área de seguridad y es lo que los servicios jurídicos preparan y que remitirán cuando esté completa.



"No es más ni es menos, es esa información, la que se ha requerido es la que se envía", dijo la ministra, que apuntó que, luego es el juez quien tiene que tomar decisiones con la documentación que se le remita. "No tiene ninguna cosa especial, es lo que pide el juez en todos sus puntos", apuntó.



La ministra, que se reunió con vecinos del barrio de Angrois, los primeros en auxiliar a las víctimas del accidente, así como con el alcalde compostelano, Ángel Currás, apostó por trabajar para que la "desgracia" del accidente del ferrocarril no vuelva a suceder.

"Estamos trabajando para que el juzgado de instrucción de Santiago pueda realizar su trabajo, que es esclarecer y saber las causas del accidente", afirmó.

Finalmente, insistió en que desde Fomento se ha encargado una auditoría de las infraestructuras de toda España para que "no quede ni un solo tramo, un solo palmo" de vía que no sea revisada, y dijo que todas las aportaciones para mejorar "se pondrán en marcha".