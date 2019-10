Amnistía Internacional España reclama al Gobierno "una política pública, que no la hay", sobre violencia sexual contra las mujeres". "Es hora de que pidamos a las autoridades que se pongan de acuerdo en lo importante, que es empezar a tomar medidas para que haya políticas públicas", defiende la responsable de investigación de Amnistía Internacional España, Virginia Alvarez.

Alvarez se expresa así, en una entrevista con motivo de la celebración de la jornada 'Es hora de que me creas', para ahondar en la identificación del problema, conocer experiencias de colectivos especialmente vulnerables, y dar a conocer buenas prácticas.

Para la responsable de investigación de Amnistía Internacional España, es primordial que "si alguna mujer es agredida en su libertad sexual, se sepa cómo actuar desde el primer momento, no cuestionarla y darle todo el apoyo necesario, que incluye la justicia, por su puesto".

La organización en defensa de los Derechos Humanos pone de manifiesto que el 13,7% de las mujeres de más de 16 años en España (unos tres millones) habrían sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, según la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.

En este sentido, Virginia Alvarez denuncia que la "falta de datos" hace que se desconozca la "dimensión" del problema. Además, achaca la ausencia de cifras a que "no ha habido políticas públicas, no hay formación, no se sabe realmente cómo actuar y no hay justicia especializada".