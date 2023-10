Viviana era amiga de Edwin Arrieta. Preocupada al no recibir noticias del cirujano desde Tailandia, habló con Daniel Sancho, actualmente en prisión por su asesinato: la joven cree que mientras hablaba con él, este estaba "organizando y limpiando la escena del crimen". Así lo ha mantenido en una entrevista ofrecida al programa 'Y ahora Sonsoles', donde detalla que Sancho "se escuchaba agitado" y que también "se escuchaba agua" y "ruido".

La amiga de Arrieta afirma que supo de la existencia de Daniel Sancho aproximadamente en enero, cuando el cirujano comenzó a viajar a Madrid. "Él quería incluso venirse a vivir a Madrid, quería homologar su título de cirujano", explica la joven, que precisa que un mes y medio o dos meses antes de irse a Tailandia, Edwin ya estaba planeando este viaje junto a Daniel Sancho.

Tras la desaparición de su amigo, asegura, pidió angustiada a Sancho que le buscara: "Necesito que tú, como sea, vayas a la policía, vayas al hospital, y busques a Edwin", afirma que le dijo. "Yo le decía: 'No lo puedes dejar tirado'", abunda Viviana, que relata que, en un momento dado, y pese a que le suplicó que no dejara de escribirle, no supo más de Sancho.

Además, Viviana cree que mientras los allegados de Edwin hablaban con el chef, este se encontraba limpiando la escena del crimen: "Yo creo que cuando Claudia, Darlin y yo estábamos hablando con Daniel, él estaba organizando y limpiando la escena del crimen, porque él se escuchaba agitado, se escuchaba agua, se escuchaba ruido". Puedes escuchar su relato y ver parte de sus mensajes con Daniel Sancho en el vídeo sobre estas líneas.