La alumna de la Universidad de Santiago (USC) Carmen Carballido ha denunciado que el profesor Luciano Méndez después de que este le dijera que no podía sentarse en primera fila con el escote que llevaba y le invitase a "taparse" o irse a la última fila.

Carballido ha explicado que, al llegar a clase de Matemáticas y verla, el docente le expresó que quería hablar con ella al final, pero "a los dos minutos le dijo: "No puedes estar aquí con ese escote. O te vas a última fila o te tapas".

A continuación, el profesor afirmó que su vestimenta no era "manera de venir a clase". Además, intentó justificarse frente al resto de alumnos: "Venid aquí, si casi se le ve un pezón". "Me dijo: 'No te estoy echando, te dejo que te quedes. Pero detrás, donde no te vea'", ha recordado la joven, quien también ha comentado que Méndez le aseguró "que no se arrepentía" del comentario.

El rector de la USC, Antonio López, ha anunciado la suspensión cautelar del docente y ha explicado que, ante "la gravedad de los hechos" y "la preocupación razonable por estas conductas" se ha acordado esta medida provisional. La suspensión se conservará, modificará o levantará en función de lo que resulte del procedimiento sancionador que se iniciará en breve.

En relación a esta medida, la estudiante ha señalado que, si bien desea que "no vuelva por aquí", su suspensión permanente "es difícil" porque "tiene un cargo importante". "Sospecho que volverá", ha afirmado.

Luciano Méndez ya había sido sancionado dos meses sin empleo y sueldo por una situación similar con otra estudiante en 2016. "Me dijo mucha gente que no es la primera vez que lo hace", ha manifestado Carballido, para apuntar que anteriormente "intentaron movilizarse", pero "no consiguieron mucho".

Este docente creó también una gran polémica al colgar un vídeo en el que defendía a 'La Manada', condenada por la violación grupal de una joven. "La chavala disfruta", expresó entonces.

Méndez defiende su comentario

Luciano Méndez ha defendido el comentario que hizo y ha asegurado no aceptar atuendos como el de la joven bajo ninguna circunstancia: "Yo no doy clase a mujeres en 'topless'. ¿De acuerdo? Me da igual que me mande el rector, me da igual que me mande el presidente de España o que me mande Cristo bendito".

Además, ha argumentado que volvería a hacer lo mismo. "Lo digo desde aquí para toda la humanidad. A ver si nos enteramos de cómo soy yo. No me preocupa en absoluto defender esto ante quien haga falta", ha afirmado.

El docente ha concluido apuntando que a sus clases se va a trabajar y que cree en la lógica y en la razón, "y por eso me dedico a instaurarlas en mis alumnos".