Nueva alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). El departamento, dependiente del Ministerio de Consumo, ha informado de una alerta "trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal" en relación a la presencia de leche no incluida en el etiquetado de margarina. En concreto, en la marca Flora, por lo que ha pedido evitar su consumo a quienes puedan verse afectados, dado que este producto se distribuye en España.

"Advertimos a las personas con alergia o intolerancia a la leche de la comercialización del producto margarina de la marca Flora que contiene el alérgeno leche no incluido en el etiquetado", ha expuesto la Aesan en un comunicado, donde ha indicado además que se recomienda a dichas personas con alergia o intolerancia "que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo".

Asimismo, han indicado que el consumo de este enviase "no comporta ningún riesgo para el resto de la población". Según ha explicado la Aesan, esta incidencia fue detectada en un autocontrol de la empresa, que ha informado a las autoridades competentes y a sus clientes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) "con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

Presencia de leche en galletas de naranja

Esta no es la primera vez que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se ve obligada a lanzar un aviso de urgencia sobre la presencia de leche u otros alérgenos en productos en cuyo etiquetado no aparece. Recientemente, han avisado de una "notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos" por la presencia de leche no incluida en el etiquetado en unas galletas de naranja.

En este caso, de la marca Jumbo -con el nombre de producto en etiqueta 'Oranjekoeken'-. En este sentido, han avisado de que "el producto ha sido distribuido en España, en un supermercado de la comunidad autónoma de Andalucía y en Canadá". Como en el caso de la margarina de Flora, la Aesan ha recomendado a las personas alérgicas o intolerantes que no consuman este producto, analizando el lote afectado para su retirada y sin que este mismo comporte "ningún riesgo para el resto de la población".