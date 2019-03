El alcalde de Córdoba niega que Miguel Ricart vaya a vivir en la ciudad

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha negado hasta tres veces la posibilidad de que Miguel Ricart, único condenado por el triple crimen de Alcácer, se vaya a instalar en la ciudad, después de que se apuntara este supuesto el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado.

En declaraciones a los periodistas, Nieto ha afirmado que no le consta "en absoluto, por ninguna vía", que Ricart se instale en Córdoba, y ha añadido que, tras haberla solicitado, nadie le ha sabido dar información "más allá de rumores y de campañas" en las redes sociales.

Sobre este tipo de comentarios, ha señalado que son "legítimos", ya que se producen en una época en la que todos están "conmocionados" por una sentencia "injusta" del Tribunal de Estrasburgo, que "ha provocado que personas que deben seguir en la cárcel estén hoy en libertad".

"A mí no me consta en absoluto, y me parece un poco ridículo opinar cuando no hay ninguna noticia cierta y veraz que me permita opinar sobre ese aspecto", ha indicado el alcalde, que ha asegurado que, si se diera este supuesto, el Ayuntamiento de Córdoba "reaccionaría". Nieto ha tranquilizado a la ciudadanía, y ha apostillado que, como alcalde tiene "información mucho mayor y más cierta" que la mayoría de los ciudadanos, y que no hay "ningún tipo de decisión que permita suponer o decir que este señor pueda acabar en Córdoba".

Miguel Ricart salió de la prisión de Herrera de La Mancha el pasado 29 de noviembre tras pasar casi 21 años en la cárcel y una vez que la Audiencia de Valencia declarara cumplidas sus penas por el fin de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.