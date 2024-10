El alcalde de El Carpio, en Córdoba, Carlos Peláez (PP), ha denunciado una pintada homófoba en uno de los carteles municipales de su localidad. La frase "muérete, maricón PP" apareció este miércoles en el pequeño municipio cordobés, un acto de odio que el regidor no dejó pasar. Peláez respondió en sus redes sociales: "Sí, soy maricón. Sí, soy del PP. No, no me dais miedo".

El alcalde ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil, quienes ya han comenzado la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. "Ayer estuve con la Guardia Civil, y ya se ha abierto un procedimiento para investigar lo sucedido", aseguró Peláez.

La respuesta del regidor ha recibido una oleada de apoyo de vecinos, instituciones y partidos políticos. "Nadie tiene derecho a decirle a nadie cómo debe vivir su vida", expresaban algunos residentes del municipio. Asimismo, desde Nuevas Generaciones del PP de Córdoba manifestaron su solidaridad con el alcalde: "Condenamos este ataque y enviamos todo nuestro apoyo a nuestro amigo Carlos".

Peláez también expresó su emoción al descubrir que los vecinos habían colgado una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento en señal de respaldo. Además, el pleno municipal aprobó por unanimidad la inclusión de El Carpio en la red de municipios orgullosos, en un firme gesto de poyo a la diversidad y contra la homofobia.

Este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta Peláez, pero el alcalde se mantiene firme en su mensaje: "En las redes fui tajante, sí, soy maricón, sí, soy del PP y no, no me dais miedo. No me voy a morir, voy a seguir siendo el alcalde de mi pueblo".