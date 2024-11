La nueva DANA ha golpeado con fuerza la provincia de Málaga este miércoles y ha dejado centenares de imágenes impactantes. Una de ellas ha sido la de una anciana que ha quedado atrapada en una calle completamente inundada.

La mujer no era capaz de moverse y no tenía forma de salir. El agua le llegaba por las rodillas. Un hombre, al ver la situación, no ha dudado en salir a la calle a socorrerla.

Este valiente ha cogido a la señora en brazos y se la ha llevado a una zona segura. Afortunadamente, la historia ha tenido un final feliz y ambos han conseguido ponerse a salvo.