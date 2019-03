Una agencia de viajes en Madrid estafa a cientos de inmigrantes

María Martha tenía que estar en Bolivia con su marido y su nieto disfrutando de su familia pero se ha quedado sin billete y sin vacaciones. "Me dijeron que había pasado algo que hiciera una hoja de reclamación", asegura.

Le dieron otra fecha para el vuelo pero cuando fueron a recoger los billetes, cuenta que se encontraron con la agencia cerrada: "Todo el año ahorrando para poder viajar y ahora 3.740 euros perdidos".

Se trata presuntamente de una estafa como le dijeron en el aeropuerto a Liliana. Iba a la boda de su hijo en Rumanía. La reserva del billete estaba hecha pero, dicen, no estaba pagado: "No me lo podía creer, empecé a llorar". Volar con otra compañía le costaba 1.200 euros así que de momento está a la espera de encontrar un billete más barato.

Algo que no va a poder hacer Emma. Asegura que pagó casi 3.000 euros para ella y sus dos hijas. Todo un año ahorrando para ahora quedarse en tierra. "Somos personas trabajadoras, nos cuesta mucho ahorrar y ahora hemos sido estafados de la peor manera", afirma.

Julio César se acaba de enterar. Había pagado la mitad del billete, unos 400 euros, para viajar a Argentina. Confiaba en la agencia, por eso no se puede creer que haya perdido el dinero.



Todos han denunciado, son unos 100 afectados, pero la policía sigue sin dar con la dueña de la agencia de viajes. Cerca de 150.000 euros de sueños, ahora derrumbados.