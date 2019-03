Los afectados de la tragedia ahora deberán afrontar el reto de superar la tragedia

Cualquier accidente puede conllevar repercusiones psicológicas difíciles de superar. Según los expertos, cada persona necesita un tiempo para asimilar lo ocurrido. Es normal tener pesadillas o rememorar una y otra vez lo ocurrido. "Padecen un sentimiento de vulnerabilidad, de uque en la vida hay demasiados imprevistos. Se preguntan constantemente por el sentido de la vida", afirma José María Galletero, psicólogo.

Lola, una de las superivientes del accidente de Xirivella en el que murieron 27 personas, aún pasa miedo cuando atraviesa un paso a nivel. "Vi de todo y eso no se olvida", ha declarado. Su tren arrolló a un autobús abarrotado que cruzó las vías con las barreras levantadas. Ocurrió hace 30 años pero Lola aún sufre secuelas. "Padezco un trastono bipolar sumado a otros problemas. No se me va de la cabeza".

Juan Guillamón salió por una ventana en el accidente ocurrido en Chinchilla hace diez años. Su tren chocó de frente con un mercancías."No he tenido asistencia psicológica, mi atención ha sido personal y mucho más profunda. No lo hubiera conseguido sin la ayuda de mi familia".



Mantener una actitud positiva es la mejor curación para el duelo. Es lo que intentan ahora los profesionales que estan tratando a los familiares de los fallecidos, darles asistencia y evitar que el estres postraumático se convierta en depresión. "Sufren mucho dolor y ansiedad. En muchos casos incluso nuestros enfermeros y médicos les suministran medicación", ha comentado un efectivo de la Cruz Roja.

También nos recuerdan que hay que no hay que culpabilizarse por lo ocurrido. Aprender a aceptar que los accidentes ocurren y que no están bajo nuestro control.