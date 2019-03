Adrián llevará una prótesis prestada tras retirarle Sanidad la que llevaba

Esperanzado, Adrián confía en poder salir del hospital con la prótesis que necesita. Se la han tenido que prestar unos amigos de la familia.

Le operaron la semana pasada de la rodilla. Despertó de la intervención con una prótesis que a los dos días Sanidad le retiró porque no podía pagarla. Un coste de 152 euros del que nadie les advirtió. "Le dije a la chica, si te esperas un mes yo te lo pago. Pero me dijo que no, que me la tenía que quitar", cuenta Adrián.

Así fue, se la quitaron y le escayolaron la pierna. Sus padres van a presentar una reclamación ante el hospital.

Desde el año 2010, los pacientes deben adelantar el coste total de las prótesis externas para poder pagar a las empresas ortopédicas. Después, la consellería de Sanidad les devuelve el importe salvo 30 euros. Aún así, un gasto muy elevado para familias como la de Adrián que no pueden adelantar el dinero.

Viven ahogados por la hipoteca, pagan 1.200 euros al mes. Comen gracias a la solidaridad de sus vecinos. Tras hacer público su caso, más de 80 personas de toda España se han ofrecido a costarle la prótesis.