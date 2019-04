Actrices, limpiadoras, profesoras, economistas... muchas mujeres plantan cara a la brecha salarial: "La discriminación es constante"

Las mujeres no dejan de denunciar la brecha salarial; Raquel Hinojosa lleva 27 años trabajando en el servicio de limpieza de un hospital, los hombres son minoría, pero las oportunidades entre ellos, asegura, son muy diferentes

La sorpresa de Alba López llegó cuando para ir a un juicio ella como abogada tenía que meterse un madrugón, sin embargo sus propios compañeros no. "Fui a un juicio que estaba en Galicia desde Madrid, tuve que salir a las cuatro de la mañana desde mi casa, en coche. Sin embargo, a otros compañeros se les ha pagado el hotel cuando han tenido un juicio fuera de Madrid", denuncia.

Berta Ojea, como la mayoría de sus colegas de profesión, las actrices, cobra menos, la razón, una vez más: ser mujer. "Es una constante, no puedo decir que me haya pasado sólo en un caso", lamenta.

Una brecha salarial, según Comisiones Obreras del 30% y, además de eso, las mujeres soportan también actitudes machistas. "En las reuniones me decían que iban a esperar a que llegara mi jefe y decía que yo era la jefa, me sabían mal que pensaran que yo no podía ser la jefa", afirma Marta Flich, economista y actriz.

Actrices, limpiadoras, profesoras, economistas... alzan su voz para denunciar la realidad que no sólo ellas viven, sino todas las mujeres. Una descremación por el mero hecho de nacer mujer y que todavía hoy se permite.