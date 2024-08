Más de 50 embarcaciones varadas en la costa tras una tormenta que generó en el mar momentos de mucha tensión, sobre todo entre los barcos más grandes. Ese es el escenario que ha dejado la Danaeste miércoles en Formentera.

Algunos barcos, descontrolados, chocaban con otros. Otros volcaban o quedaban encallados en las rocas, como un velero en el que rescataron a ocho personas. Muchos de ellos estaban fondeados en el mar pese a las alertas. Aunque, según los pescadores, nadie esperaba un temporal tan fuerte.

Iván Pérez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Formentera reconoce que "no no esperábamos esto". "No ha pasado en la vida. El viento era como para que te diera algo en la cabeza y te matara", cuenta a laSexta.

Fueron los propios pescadores, ante el colapso de atenciones, los que rescataron a su compañero Vicu, que pasó más de 7 horas en el mar agarrado a una pieza de su barco. "Yo me cogí a eso y esperaba que viniera alguien en algún momento. La verdad es que tuve mucha suerte", ha reconocido el pescador tras ser rescatado.

"Empezamos a encontrar piezas de su barco, la nevera donde guardaba los peces, el timón... y de repente uno de los compañeros acabó encontrándolo. Fue una gran alegría para nosotros", relata Iván Pérez.

En total, hubo nueve heridos, siete leves y dos de ellos graves. Según el Consell de Formentera, los armadores de los barcos se tendrán que poner en contacto con sus seguros para sacarlos de la costa. Pero antes tendrán que presentar un plan para hacerlo con seguridad y sin generar vertidos.