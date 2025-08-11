Unas 2.000 personas se concentran en una 'rave' ilegal en el pantano de Santa Teresa (Salamanca)

Los detalles La Guardia Civil ha perimetrado la zona, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención.

Unas 2.000 personas se concentran en una 'rave' ilegal en el pantano de Santa Teresa, en Salamanca, por cuarto día consecutivo. Ante esta situación, la Guardia Civil ha perimetrado la zona, ya que se trata de una de las raves más multitudinarias que se han convocado en este verano en España, que está teniendo lugar muy cerca de Salvatierra de Tormes.

En la fiesta ilegal hay personas procedentes de Bélgica, Italia, Francia y Portugal, y en el lugar han instalado tiendas de ropa, puestos de comida, autocaravanas y tiendas de campaña. Sin embargo, pese a haber habido incidencias por positivos en alcohol y drogas, por el momento no se ha producido ninguna detención.

No se sabe hasta cuándo durará esta 'rave' ilegal, pero los participantes han avisado de que van a celebrar otra muy cerca. Además, han destacado que en el lugar donde están predomina la "fiesta" y el "buen rollo". "La gente viene a escuchar la música, está todo limpio y nadie se mete con nadie", ha destacado un joven al respecto.