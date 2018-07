De vender un solo ejemplar a agotar stock: el hilo de Twitter que catapultó el primer libro del octogenario Emilio

Emilio Ortega tiene 80 años y ha escrito su primer libro 'El mundo visto a los ochenta'. La obra relata su infancia, transcurrida durante la posguerra española, y su salida de España para encontrar una vida mejor en el extranjero.

"En el libro hablo de religión, de política, de la sociedad... Tengo 82 años y lo cuento todo desde mi perspectiva", afirma Emilio, que insiste en pedir disculpas por si sus reflexiones u opiniones ofenden al lector. "Encontré un ordenador y me puse a escribir un libro. Tuve una infancia muy difícil y quería contarla", añade.

Emilio acudió a la Fería del Libro de Almería con su obra, de 160 páginas, y no vendió ni un solo ejemplar. Su historia la conocemos ahora gracias a las redes sociales.

@JotaMerrick también acudió a la feria y allí conoció a Emilio. Según relata en su cuenta de Twitter, su historia le pareció increíble y más después de leer su obra autobiográfica. Sin embargo, Emilio le regaló el ejemplar y no permitió que se lo pagara. Por ello, decidió ayudarle difundiendo su libro en redes.

Ese relato fue recogido por el usuario @LSunshinee, que contactó con la editorial para obtener un ejemplar, el primero que ha vendido Emilio.

Según recoge en Twitter, su sorpresa llegó cuando el propio Emilio le contestó, dispuesto a entregarle el ejemplar en mano y a charlar con él para contarle sus vivencias en persona.

"Hoy le he llamado. Hemos estado hablando una hora y media y me he dado cuenta de que es una persona fabulosa. Hemos hablado de todo y me ha comentado de primera mano que no ha vendido ni un libro. Su primer y único comprador he sido yo".

Ahora, y tras difundir la historia en redes, son muchos los usuarios que están comprando el libro de Emilio, llegando incluso a agotar stock en una de las librerías de Almería y teniendo que lanzar una nueva tirada de libros. "Estoy muy contento, me asombra la difusión que está teniendo todo", explica a la web de laSexta. El sueño de Emilio de dar a conocer su historia a los 80 años se está cumpliendo.