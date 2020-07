Surrealista pillada a un concejal del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) durante una reunión virtual. El edil Bernardo Bustillo, del PSOE, dejó la cámara encendida en un pleno municipal mientras se duchaba. Como se puede ver en el vídeo, sus compañeros de reunión no daban crédito a lo que estaba sucediendo. El pleno también estaba siendo retransmitido por streaming.

En ese momento, con la imagen de la ducha en pantalla, otro de los concejales preguntaba por los terrenos destinados a la construcción del Conservatorio de Música y por el servicio de 24 horas de pediatría en Sierrallana. "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido. ¿No se le puede desconectar o algo?", afirma una concejala al ver a Bustillo completamente desnudo tras salir de la ducha.

Desde el PSOE Torrelavega apuntan a laSexta que se trata de "un despiste" que "no ha tenido ningún tipo de acción política". "No pasa de anécdota. Sucedió durante el capítulo de ruegos y preguntas, al final del pleno. Él decidió darse una ducha porque tenía que llegar a tiempo a un sitio y se dejó la cámara encendida", explican desde el grupo municipal y añaden que desde la oposición no han pedido más explicaciones por lo ocurrido.

"Nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía"

El propio Bernardo Bustillo, "que no quiere darle más bola al asunto", también ha dado su versión de lo ocurrido vía Facebook: "Mi total tranquilidad ante los hechos. Es curioso que la mayor polémica hasta el momento de mi vida política esté motivada por uno de los elementos que me ha acompañado de forma natural. Por mi profesión he pasado media vida semi desnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía".

"Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada", añade el concejal, que afirma que "como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido". "Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez", explica Bustillo en su perfil de Facebook.

Tras las imágenes del concejal, el alcalde, Javier López Estrada (PRC), pidió al resto de ediles que: "si alguien tiene grabada la sesión, que sea consciente de que esas imágenes no debieran transmitirse". No obstante, en las redes sociales ya circulaba el 'despiste' del concejal socialista con sus correspondientes memes.