Gonzo, al igual que otros periodistas reconocidos, ha sido acosado en presencia de sus hijos por dar voz a determinadas causas sociales y/o políticas en su programa.

Así lo ha desvelado en una entrevista junto a Quique Peinado en la 'Cadena Ser', en la que ha explicado el momento que vivió junto a los niños en plena calle cuando un hombre le gritó "comunista". Una situación algo incómoda, pero que le permitió dar una lección de vida a los pequeños.

"Me di la vuelta y le dije 'mis hijos se han quedado preocupados, ¿les puedes explicar qué es ser comunista'? El tío no lo supo explicar, y esto me permitió decirles 'ves, dicen lo primero que se les viene a la cabeza, no hagáis caso'", ha señalado en su charla con Peinado.

Y es que, como ha confesado, a sus hijos les "genera inquietud escuchar cosas que no entienden". Por ello, él tiene que "parar y explicarles las consecuencias de que 'papa trabaje donde trabaja'".

