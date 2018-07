Polémica en las redes por la imagen del cuerpo sin vida de Mario Biondo publicada por su madre

La familia de Mario Biondo insiste en su teoría: la muerte del cámara no fue un suicidio. Para tratar de demostrarlo no han dudado, tras la batalla judicial y la exhumación del cadáver, en traspasar todos los límites. Santina Biondo, su madre, ha publicado una imagen del cuerpo sin vida de su hijo.

La fotografía, explícita y escabrosa, muestra el cuerpo sin vida del cámara tras ser encontrado en su domicilio por los agentes de la Policía. "El médico forense español mintió. Los pies en el suelo y las piernas semiflexionadas!", dice el texto que acompaña a la imagen.

Las redes no han tardado en reaccionar y criticar la publicación de la imagen. "No doy crédito! Como una madre puede tener tan poco respeto a su hijo!" "Es usted la "madre" mas repulsiva y asquerosa que hay en la tierra", son algunas de las críticas que ha recibido en su perfil. No obstante, hay también quién apoya su teoría.