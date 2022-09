"Este año voy a hacer el Camino de Santiago": ¿quién no ha escuchado esta frase de algún amigo, compañero de trabajo o familiar en los últimos meses? Después de la pandemia, cuando España empezaba a abrirse pero todavía no era fácil salir del país, miles de personas optaron por hacer una de las muchas rutas que llevan a la capital gallega, en ocasiones tratando de imitar el comportamiento de algunos 'influencers' que ya llenaban los caminos. En 2022, la tendencia no solo ha continuado, sino que el número de peregrinos ha aumentado hasta el punto de generar un alto nivel de tensión entre los vecinos de Santiago de Compostela, cansados de ver sus calles abarrotadas de personas incívicas, de escuchar ruido a todas horas y de notar cómo la presencia de turista eleva, como ya lo hace en otras ciudades, los precios de los alquileres y limita los alquileres de larga estancia para obtener una mayor rentabilidad alquilando por temporadas altas.

En medio de toda esta polémica, aunque ahora más calmada una vez terminado el verano, Pantomima Full ha vuelto a sacar el tema: tras el parón veraniego, los humoristas Alberto Casado y Rober Bodegas vuelven a su ya tradición de publicar cada viernes un vídeo en el que imitan a un grupo social concreto. En esta ocasión le ha tocado a los que pertenecen a ese grupo que en algún momento de su vida decide hacer el Camino de Santiago y repetir los tópicos de lo que supone hacer el camino. "Estoy haciendo el camino solo pero, vamos, aquí enseguida conoces a todo el mundo", dice Bodegas ataviado con su mochila, su gorro y sus bastones de senderismo. "La gente está deseando hacer amigos", dice, antes de que se lea al final de la escena: 'Congreso nacional de quechuos'.