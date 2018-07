Pablo Iglesias, líder de Podemos... y 'personal assistant' de un tuitero: "Lo del vinagre balsámico demuestra que tienes buen gusto"

No es la primera vez que Pablo Iglesias muestra a través de su cuenta personal de Twitter su lado más personal y divertido. Además del intercambio de mensajes que ha mantenido en diversas ocasiones con Errejón y otros miembros del partido, usando gifs y vídeos humorísticos, se le ha visto pidiendo recomendaciones de series y películas para ver.

Pero el uso que ha hecho el líder de Podemos de su cuenta en esta ocasión se ha convertido en todo un 'meme' viral en España. El usuario @Comunistx ha compartido a través de su cuenta dos fotografías que muestran su interesante y divertida conversación con Iglesias a propósito del gusto culinario de cada uno.

"A partir de ahora voy a utilizar mis mensajes privados contigo como lista de la compra. Tomates y cebolletas, vinagre balsámico de módena, hielos...", escribió el usuario @comunistx en un mensaje directo al líder de Podemos.

La sorpresa del tuitero llegó cuando el secretario general de la formación morada respondió a su mensaje: "Lo del vinagre balsámico demuestra que tienes buen gusto". @Comunistx no dudó en expresar su sorpresa con dicha respuesta, dando lugar a una breve conversación sobre los mejores condimentos a usar para según qué tipo de comida.

Aquí puedes ver la publicación del tuitero @Comunistx, donde expone el intercambio de mensajes que mantuvo con Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias is my new personal assistant pic.twitter.com/LNO3BW7oK5